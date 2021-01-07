Borsa rekor seviyeyi gördü
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Borsa rekor seviyeyi gördü

07.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:16
Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 1.515,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.519,41 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 1.515,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.519,41 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,78 puan artışla 1.515,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.519,41 puana taşıdı.

Analistler, ABD'nin Georgia eyaletinde seçimin sonuçlanması ile mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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