Borsa rekor seviyeyi gördü
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Borsa rekor seviyeyi gördü

05.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:14
Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.506,50 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.506,50 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,07 puan artışla 1.506,50 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini belirterek, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Yurt içinde, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini aktaran analistler, bugün reel efektif döviz kuru verisinin yanı sıra ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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