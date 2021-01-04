Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
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Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

04.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:32
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,44'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,44'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,44'lük değer kazandı. Endeks 21,19 puan artışla 1.497,92 puana çıkarken, 1.498,41 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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