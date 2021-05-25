Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa İstanbul son durum
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Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa İstanbul son durum

Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa İstanbul son durum
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TL cinsi varlıklarda gün sonuna doğru satış yaşandı. Borsa yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşarken, dolar 8,45 seviyesine çıktı. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa İstanbul son durum

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Yurtiçi piyasada gün sonuna doğru satış baskısı yaşandı. Gün içinde pozitif bölgede kalan Borsa İstanbul, ikinci yarıda yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. BIST-100 en düşük 1.417 seviyesini test ederken, endeks saat 16:50 itibariyle 1.423 (-%2.08) seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL gün içerisinde hafif yukarı yönlü hareketler sergilerken, öğleden sonra 8,45 seviyelerini test etti ve ardından 8,43 seviyelerinde dengelendi.

Bu arada küresel piyasalarda ABD dolarının euro karşısında düşüşünü sürdürmesiyle yükselen parite, içerde euro/TL'yi de hareketlendirdi. Euro/TL kuru 10,35'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yurtiçi piyasada satışların, sosyal medyada 'erken seçim' söylentilerinin ve paylaşımlarının artması sonrasında gelmesi dikkat çekti. Bu arada CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısının sonunda erken seçim çağrısını bir kez daha yeniledi.

Bazı analistler, teknik olarak 1450-1460 seviyelerinde sıkışan BIST-100'ün kendini yukarı atamyınca, düşüşe geçtiği görüşünde.

Öte yandan piyasalar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD şirket yöneticileriyle yapacağı görüşmeyi bekliyor. Erdoğan'ın, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle videokonferans yöntemiyle çarşamba akşamı bir araya geleceği bildirildi. Reuters'a konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alması beklenirken; bir kaynak Haziran'da gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, toplantının ABD'li firmalar ile nabız yoklama niteliği de taşıdığını söyledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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