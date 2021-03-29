Borsa ne zaman açılıyor? Asya, Avrupa, Amerika borsa açılış saatleri! Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor?

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