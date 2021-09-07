Borsa Kavşağı'ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa Kavşağı'ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı

Borsa Kavşağı'ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Borsa Kavşağı'ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı İlerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalık olan DMD hastalığı ile ilgili Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için Nevşehir'de bulunan Saat Kulesi, kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Borsa Kavşağı'ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı

İlerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalık olan DMD hastalığı ile ilgili Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için Nevşehir'de bulunan Saat Kulesi, kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Nevşehir'de Borsa Kavşağı'nda bulunan Saat Kulesi, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü.

DMD'li hastaların yaşadığı sorunlarına dikkat çekebilmek amacıyla Nevşehir Belediyesince yapılan aydınlatma çalışması, gün doğana dek sürecek.

Daha çok erkek çocuklarda görülen genetik bir hastalık olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) 3 bin 500 kişide bir görülüyor ve kesin tedavisinin olmadığı için 'Nadir Hastalıklar' kategorisinde yer alıyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Burak Elmas Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Borsa Kavşağı'ndaki Saat Kulesi DMD Hastalığı Farkındalığı İçin Aydınlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 22:54:49. #1.16#

title