Haberler » Ekonomi » Haber

Borsa Kapandığı Seviyelerden Açıldı

BİST 100, güne 18 puan artışla 109.148 puandan başladı.

Borsa Kapandığı Seviyelerden Açıldı

BİST 100, güne 18 puan artışla 109.148 puandan başladı.

Kaynak: Dunya.com