Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, bu yılın başından itibaren Türk hisse senetlerine ve menkul kıymetlerine özellikle yurt dışından çok yüksek montanlı talep olduğunu belirterek, bu kapsamda en az ayda veya iki ayda bir büyük montanlı halka arzlara ihtiyaç olduğunu söyledi.



Karadağ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kongre hakkında bilgi verdi.



Türkiye'nin 2000 yılı öncesi bankacılık ve finans alanında yaşadığı problemlerden bahseden Karadağ, o yıl sonrası bu alanlarda uluslararası standartların yakalandığını aktardı.



Karadağ, 2000 yılı sonrası bankaların yakaladığı fırsatların şu anda sermaye piyasalarının önünde durduğunu kaydederek, bankaların özellikle 2002 yılı sonrası ekonomiye yapacağı katkıyı fazlasıyla gerçekleştirdiğini, bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.



Bankacılığın orta ve uzun yatırımları finanse etmekte zorlandığını, temel kaynak olan mevduatla 10-20 yıllık yatırımların finansmanında doğal olarak zorluk yaşanabileceğini aktaran Karadağ, "Biz ne yapacağız, kendi ürünlerimizle bankacılarla birlikte ekonominin finansmanı için menkul kıymetleştirme ve sermaye piyasalarını kullanacağız." diye konuştu.



Karadağ, bu amaçla, bu hedefler doğrultusunda gelecek süreçte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



"Küçük işletmelerde başarıyı yakalayamıyoruz



Büyük ölçekli, İSO 500'de, İSO 1000'de yer alan şirketlerin Borsa İstanbul'a girmesi için yaptıkları çalışmalardan bahseden Karadağ, "Büyük şirketlerin Borsa'ya gelmesi, halka arz edilmesi lazım. Çünkü 2011'den sonra gördük ki küçük işletmelerde başarıyı yakalayamıyoruz. Ne patronlar, ne küçük hisse yatırımcıları ne de sermaye piyasası kurumları olarak biz memnun oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Karadağ, hiçbir sıkıntısı olmayan, ölçeği yakalamış firmaların, finansmana erişimi varsa ve kurumsallaşma anlamında problem yaşamıyorsa halka arza gelmekte isteksiz olduğunu bildirdi.



Başkan Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazan-kazan modeli ile gerçekten çok ciddi problemlerle karşılaşan, özellikle öz sermaye yabancı kaynak oranı yabancı kaynak lehine büyümüş, bankalar tarafından yerli veya yabancı kredi fonlaması almış, özellikle ekonomik dalgalanmanın hem kurlarda hem diğer alanlarda yoğun olduğu dönemlerde kur riski ve finansman giderleri nedeniyle çok ciddi sıkıntı yaşayan firmaları hedeflememiz gerektiğini gördük. Bu anlamda kotasyon yönergemizin tamamını bu esaslar doğrultusunda değiştirdik. Sermaye Piyasası Kurulumuz da onay verdi."



Karadağ, böylece, pasif yönetiminde sıkıntı yaşayan, ölçeği yakalamış, ülke yatımına değer katan kurumları Borsa İstanbul'a kazandırmak için büyük fırsat yakaladıklarını vurguladı.



Bu anlamda tüm aracı kurumlara birlikte çalışma çağrısında bulunan Karadağ, "İnşallah yakın dönemde hedeflerimiz doğrultusunda 1 milyar lira veya dolar üstü piyasa değerli firmaları borsamızda göreceğiz. Bu sermaye piyasalarımızda beklediğimiz hareketliliğin, canlılığın başlangıcı olacaktır. Çünkü sermaye piyasası kurumları olarak önümüzde çok güzel günler olacağını düşünüyorum." dedi.



"Ayda veya iki ayda bir büyük montanlı halka arz gerekli"



Karadağ, uluslararası ve yerli talebi karşılamak için en az ayda veya iki ayda bir büyük montanlı yeni arzlara ihtiyaçları olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu yılın başından itibaren Türk hisse senetlerine ve menkul kıymetlerine özellikle yurt dışı tarafından çok yüksek montanlı talep var. Bu talep yeni ürünler gelmediği için karşılanamıyor. İlave Toptan Satışlar Pazarında birkaç firmanın hisse satışıyla belki bir miktar market capte genişleme oldu ama bizim yine en az ayda veya iki ayda bir büyük montanlı halka arzlara ihtiyacımız devam ediyor. O tarafı canlandırmak, halka arzlara olan ilgiyi artırmamız için yoğun çalışmamız gerekiyor."



Karadağ, hisseye olan talebi artırarak çalışmaları sürdürmeleri gerektiğini kaydederek, uluslararası piyasalarla karşılaştırdıklarında günlük işlem hacimlerinin çok iyi olduğunu, bu ay içerisinde 11 milyar liranın üzerinde günlük işlem hacmini yakaladıklarını aktardı.



Başkan Karadağ, hem endekste hem günlük işlem hacminde şu an halen 10 milyar lira bandında hareket ettiklerini bildirdi.



"İstanbul, vizyonuna uygun bir finans merkezine kavuşacak"



Karadağ, hisseye olan talebi canlı tutmaları amacıyla yaptıkları çalışmalardan bahsederek, bu anlamda yeni projelerinin lansmanlarını yakında gerçekleştireceklerini söyledi.



Borsa İstanbul'un teknolojik dönüşümünü Nasdaq iş birliği ile gerçekleştirdiğini aktaran Karadağ, bu kapsamdaki çalışmalarına değindi.



Karadağ, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin devam ettiğini kaydederek, yakın gelecekte İstanbul'un vizyonuna uygun bir finans merkezine kavuşacağını bildirdi.



Gayrimenkul sertifikalarının ilkini tanıttıklarını anımsatan Karadağ, gelecek günlerde bu ürünü geliştirmeye, desteklemeye devam edeceklerini aktardı.



Karadağ, Borsa İstanbul olarak gelecek dönemde ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkı sumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.