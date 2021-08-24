Borsa İstanbul, VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesini işleme açmaya hazırlanıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) fiziki teslimatlı dolarTL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile platin, paladyum ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) fiziki teslimatlı dolarTL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile platin, paladyum ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacağını duyurdu.

Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, yeni işleme açılacak sözleşme gruplarından birinin fiziki teslimatlı DolarTL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri olduğunu belirterek, yeni sözleşmelerin 22 Ekim 2021'de işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

Bu sözleşmelerin sermaye piyasaları açısından çok önemli bir amaca hizmet edeceğini vurgulayan Ergun, "Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda fiziki teslimatlı olarak işleme açılacak bu sözleşmeler başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ergun, gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmelerin, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarını temin edeceğini aktardı.

Standart vadelerin yanı sıra sağlanan esnek vade açma imkanı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkan sağlayacağını belirten Ergun, bu sayede şirketlerin sadece aktif olarak çalıştıkları ve kredi limitine sahip oldukları bankalardan değil, borsaya erişimi olan tüm paydaşlardan fiyat alarak daha rekabetçi fiyatlara erişim imkanına kavuşacağına işaret etti.

"DİBS vadeli işlem sözleşmeleri faiz riskinin etkin yönetilmesini sağlayacak"

Korkmaz Ergun, yeni işleme açılacak sözleşme gruplarından diğerinin de platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri, 17 Eylül 2021'de işlem görmeye başlayacak. Yeni sözleşmeler ile VİOP'ta kıymetli madenler ürün gamını tamamlamış olacağız ve böylelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında global çapta uygulanan genişleyici para ve maliye politikalarının etkisi ile kıymetli maden fiyatlarında görülen yüksek oynaklık karşısında yatırımcılara hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanağı sağlayacağız. Platin ve paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dahil edilerek saat 23.00'e kadar işlem görecek."

Üzerinde çalıştıkları ve yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları diğer bir ürünün de DİBS vadeli işlem sözleşmeleri olduğunu bildiren Ergun, "Bu sözleşmeler özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek. DİBS vadeli işlem sözleşmelerine bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen diğer kurumsal ve bireysel yatırımcıların da ilgi göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergun, sözleşmelerin VİOP'ta işlem görmeye başlaması ile kıymetli maden, döviz ve faiz piyasalarında farklı yatırımcı gruplarının farklı ihtiyaçlarının esnek bir biçimde karşılanmasını, çoğunlukla tezgahüstü piyasada gerçekleşen işlemlerin organize piyasa bakış açısıyla alternatifler sunmasını ve risk yönetimi imkanlarının artırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu