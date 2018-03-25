Borsa İstanbul'un Veri Merkezindeki Odak Noktası Nedir?

Bilgi Teknolojileri Ağ ve Güvenlik Yönetimi Direktörü Erdinç Tutam, Borsa İstanbul'un veri merkezindeki odak noktası hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Tutam, şu sözleri dile getirdi: "Öncelikli olarak, Borsa İstanbul için kurulmuş olan butik, gayet düzgün, güzel bir veri merkezimizin olduğuna inanıyorum. Ağırlıklı olarak bizim veri merkezimizin tasarımı iş sürekliliği üzerine kurulmuş olması ve bütün operasyondan çıkan verinin birtakım big data analitiklerinden geçip, ciddi anlamda raporlama üzerine kurulu olması. Dolayısıyla, veri merkezinden temel beklentisi şirketimizin ve bizim, iş sürekliliği ve big datanın analizi üzerine.".