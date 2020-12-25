Borsa İstanbul'un finansal okuryazarlık videoları EBA TV Lise kanalında
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Borsa İstanbul'un finansal okuryazarlık videoları EBA TV Lise kanalında

25.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:30
Borsa İstanbul'un finansal okuryazarlık videoları EBA TV Lise kanalında

Borsa İstanbul, sermaye piyasasından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcıların bilgilendirilmesi için hazırladığı farklı içerikte videoların TRT EBA TV Lise kanalında da yayımlanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul, sermaye piyasasından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcıların bilgilendirilmesi için hazırladığı farklı içerikte videoların TRT EBA TV Lise kanalında da yayımlanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'un bir süredir yayınladığı bilgilendirme videolarının, lise öğrencilerinin de faydalanabilmesi için TRT EBA TV Lise kanalında paylaşılmaya başlandığı bildirildi.

Tasarruf bilincinin genç yaşlarda oluşması ve finansal okuryazarlığın artırılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Borsa İstanbul'un çeşitli çevrimiçi etkinlikler düzenlediği belirtilen açıklamada, "Borsa İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla TRT EBA TV Lise kanalından yayımlanacak videolar ile sermaye piyasasını en iyi ve en doğru şekilde tanıtacak, eğlenceli ve anlaşılır bir dille piyasalar, ürünler hakkında temel bilgileri anlatacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Borsa İstanbul finansal okuryazarlık videolarının ayrıca Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından da izlenebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:30:59. #1.14#
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