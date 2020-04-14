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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu yapıldı

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı ve kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

14.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:26
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu yapıldı

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı ve kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Dunya.com

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