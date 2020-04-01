Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BizBizeYeterizTürkiyem" ve "Borsaİstanbul" etiketlerinin kullanıldığı paylaşımda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Takasbank'ın resmi Twitter hesaplarına yer verildi.

Kaynak: AA