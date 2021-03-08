Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

08.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:41
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart itibarıyla istifa ettiği belirtilerek, istifanın Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na bildirdiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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