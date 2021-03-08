Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart itibarıyla istifa ettiği belirtilerek, istifanın Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na bildirdiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı