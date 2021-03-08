Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

08.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:03
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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