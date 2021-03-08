Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

08.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:01
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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