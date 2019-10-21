Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve atandığını duyurdu.

21.10.2019 18:28
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve atandığını duyurdu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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