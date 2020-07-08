Borsa İstanbul finansal okuryazarlık eğitimleri online devam ediyor Borsa İstanbul tarafından düzenlenen ve borsanın genel yapısı, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile yatırımın temel noktalarının anlatıldığı online finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Borsa İstanbul tarafından düzenlenen ve borsanın genel yapısı, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile yatırımın temel noktalarının anlatıldığı online finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek isteyenler için online finansal okuryazarlık eğitimleri düzenliyor.

Ücretsiz ve genel katılıma açık olan eğitimler, Borsa İstanbul Grubu uzmanları tarafından webinar ortamında veriliyor.

"Borçlanma Araçları Piyasası", "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası", "Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası", "Endeksler ve Sermaye Artırımı", "Denetim ve Gözetim", "Takas İstanbul" ve "Merkezi Kayıt İstanbul" başlıkları altında verilecek eğitimler, 24 Temmuz'a kadar sürecek.

Eğitim takvimine ve katılım için detaylı bilgiye "www.borsaistanbul.com" adresinden ve kurumun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Webinar eğitimlerine Borsa İstanbul Youtube kanalı (https://www.youtube.com/Borsaistanbul) ve sosyal medya hesapları üzerinden de daimi olarak erişilebiliyor.

Eğitimlere katılmak isteyenler "https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu" üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

İçerik, süre ve tarihlerine göre düzenlenecek eğitimler şöyle:

İçerik Tarih Süre (dk) Borçlanma Araçları Piyasası 08 Temmuz 45 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 10 Temmuz 45 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 14 Temmuz 30 Endeksler ve Sermaye Artırımı 16 Temmuz 45 Denetim ve Gözetim 17 Temmuz 45 Takas İstanbul 22 Temmuz 45 Merkezi Kayıt İstanbul 24 Temmuz 45

Kaynak: AA