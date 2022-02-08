Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden Odunpazarı'nın Geçici Hayvan Bakımevi'ne ziyaret

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri tarafından sokak hayvanlarını korumaya yönelik kurulan BİSEV Öğrenci Kulübü, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Bakımevinde bulunan kedi ve köpeklerle ilgilenen öğrenciler, uzunca bir süre kedi ve köpeklerle oyunlar oynadı. Bakımevi yetkilileri öğrencilere, bakımevi ve burada yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

ÖĞRENCİLERDEN 'SATIN ALMA SAHİPLEN' ÇAĞRISI

Geçici Hayvan Bakımevi'nde hayvan refahına yönelik alt yapıyı çok beğendiklerini belirten öğrenciler, özellikle de canların üşümemesi için özel olarak hazırlanmış zeminden ısıtmalı bölmelerin ve hizmetlerin oldukça etkileyici olduğunu kaydetti. Öğrenciler, can dostlara verdiği kaliteli hizmetten dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Öğrenciler, vatandaşlara çağrıda bulunarak "satın alma sahiplen" dedi.

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