Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.82 artışla başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.82 artışla 99 bin 201 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.82 artışla 99 bin 201 puanda başladı. İlk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.92, BIST Mali Endeks yüzde 0.79 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.91 artıdaydı.

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor. Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.0854'ü gördü.

Fed, Mart ayında politika faizini yüzde 0.00-0.25 aralığına düşürdü ve ayrıca işsizliğin yükselmesi ve ekonomik büyümenin çökmesiyle finansal piyasaları ve ekonomiyi desteklemek için çok sayıda program devreye aldı.Fed Başkanı Jerome Powell diğer Fed yetkilileri, ABD'de negatif faiz oranlarını uygun görmediklerini açıklamış olsalar da, piyasalarda politika faizi vadeli işlem kontratlarında bir süredir çok az ve hafif de olsa "negatif faiz" fiyatlanıyor.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah itibarıyla 645/665 seviyesinde bulunuyor. Gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 8.71'e kadar geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.95 oldu. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0621 lira ve en yüksek 7.1708 lirayı gördükten sonra, 7.15 – 7.16 lira aralığında,euro en düşük 7.6416 lira ve en yüksek 7.7774 lirayı gördükten sonra, 7.74 – 7.75 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7490 lira ve en yüksek 8.8885 lirayı gördükten sonra 8.85 – 8.86 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA