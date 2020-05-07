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Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.18 düştü

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.18 düştü
07.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 97 bin 799 puan ve 99 bin 273 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.18 düşüşle 98 bin 398 puanda kapandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 97 bin 799 puan ve 99 bin 273 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.18 düşüşle 98 bin 398 puanda kapandı. Perşembe gününün işlemlerini BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.08 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 ekside kapattı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah 620/640 düzeyinde tutunurken, gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 8.71'e kadar geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 12.43 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0706 lira ve en yüksek 7.2700 lirayı gördükten sonra, 7.15 – 7.16 lira aralığında,euro en düşük 7.6310 lira ve en yüksek 7.8587 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7350 lira ve en yüksek 9.0198 lirayı gördükten sonra 8.80 – 8.81 lira aralığında hareket ediyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verdiğini açıkladı.BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kurumumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir" diye anımsatıldı ve karar ile ilgili şu bilgiler verildi: "Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 07.05.2020 tarihli ve 9016 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar,"Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'nin Ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine,"Söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine,

"Konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.18 düştü - Ekonomi
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