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Borsa İstanbul'dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi

Borsa İstanbul'dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul, Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de işleme açmaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul, Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de işleme açmaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul yatırımcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) daha önce işleme açılan Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Fiziki Teslimatlı Dolar-TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ardından Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri (DİBS) de piyasanın ürün gamına dahil olacak.

DİBS Vadeli İşlem Sözleşmeleri özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine imkan sağlayacak. Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS'in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak.

DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılara da hitap edecek. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, DİBS Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bu sözleşmeler özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek. Borsa İstanbul olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendirerek hem piyasa katılımcılarının yatırım ve risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de piyasalarda derinliğin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz." - İSTANBUL

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