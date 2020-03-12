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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa İstanbul değişim limitlerini azaltıyor

Borsa İstanbul günlük fiyat değişim limitlerinde azaltma yapıyor.

12.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:39
Borsa İstanbul değişim limitlerini azaltıyor

Borsa İstanbul günlük fiyat değişim limitlerinde azaltma yapıyor. Uygulama 13 Mart Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.


Borsa İstanbul, pay piyasası yıldız pazar ve ana pazarda işlem gören payların fiyat marjları, devre kesici tetikleme oranı ve devre kesici emir toplama süreleri ile vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endeksi vadeli işlem sözleşmelerinin günlük fiyat değişim limitleri hakkında düzenlemeler yaptı. Söz konusu düzenlemeler 13 Mart Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.


Buna göre; pay piyasasında yıldız pazar ve ana pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan fiyat marjının yüzde 10'a düşürülmesine karar verildi.


Açıklamanın tam metninde şu bilgiler verildi:


"Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce Pay piyasası Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören payların fiyat marjları devre kesici tetikleme oranı ve devre kesici emir toplama süreleri ile VİOP'ta işlem gören pay ve pay endeksi vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limtilerinde 13 Mart Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar olmak üzere bazı düzenlemelerin yapılmasında karar verilmiştir.


Bu kapsamda pay piyasasında;


Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan fiyat marjının yüzde 10'a düşürülmesi,


Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının yüzde 5'e düşürülmesi,


Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarında işlem gören paylarda uygulanan devre kesici sonrası emir toplama süresinin 30 dakika olarak uygulanması,


Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören tüm paylarda 2 dakika devre kesici sonrası eşleştirme süresinin değiştirilmesi,


Borsa Yatırım Fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 20 oalrak uygulanan marjların da yüzde 10'a düşürülmesi,


Yeni pay alma hakkı sıralarında yüzde 50 olarak uygulanan marjın değiştirilmemesi,


Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında;


Pay ve pay endeksi (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişim limitlerinin yüzde 10'a düşürülmesi, kararlaştırılmıştır."


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 değer kaybıyla 93 bin 639 puandan tamamlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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