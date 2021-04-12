Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı
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Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.

Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı

İSTANBUL - Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcılara, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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