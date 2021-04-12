Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.

Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcılara, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı