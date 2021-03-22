Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı Açıklaması
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Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı Açıklaması

22.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:38
Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı Açıklaması

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunarak, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her...

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunarak, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.

Yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemle rica edildiği aktarılan açıklamada, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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