Borsa İstanbul'dan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Açıklaması

Borsa İstanbul'dan volatilite bazlı tedbir sistemine ilişkin yapılan açıklamada, "Yarından itibaren ikinci seviye tedbir sonrasında paydaki volatilitenin devam etmesi durumunda üçüncü seviye olarak 15 gün süre ile 'Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme' tedbiri uygulanmaya başlanacaktır." denildi.