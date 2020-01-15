Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru

15.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:35

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121 bin 232 puandan başlamasının ardından hızlıca yükselişe geçti ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul daha önce 121 bin 532 olan seviyeyi 121 bin 805 puana taşıdı.