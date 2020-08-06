Borsa İstanbul'dan şirketler için sürdürülebilirlik rehberi
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Borsa İstanbul'dan şirketler için sürdürülebilirlik rehberi

Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla tüm paydaşlarının katkılarıyla 'Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi' hazırladı.

Borsa İstanbul'dan şirketler için sürdürülebilirlik rehberi
06.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:50

Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla tüm paydaşlarının katkılarıyla 'Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi' hazırladı. Rehber, şirketlerin küresel yatırım akımlarından pay alabilmesine katkı sağlayabilecek güncel bir kılavuz olma özelliğini taşıyor.

Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla tüm paydaşlarının katkılarıyla 'Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi' hazırladı. "Gelecekte Var Olmak" temasıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Rehberi, şirketlerin küresel yatırım akımlarından pay alabilmesine katkı sağlayabilecek ve yön gösterecek güncel bir kılavuz olma özelliğini taşıyor.

Borsa İstanbul, 8 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kararlaştırılan nihai eylem planı uyarınca, 2014 yılında ilkini yayınladığı Sürdürülebilirlik Rehberini güncelledi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevresel ve sosyal faktörlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi olarak özetlenebilecek sürdürülebilirlik yaklaşımı şirketler için tüm dünyada zorunluluk haline gelmeye başladı. Bu nedenle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin şirketler tarafından iş süreçlerine entegre edilmesi ve sonuçlarının raporlanarak başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların ve kamuoyunun aydınlatılması kritik önem arz ediyor" dedi. Dünyanın en büyük fonlarından bazılarının çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında bilgi vermeyen şirketlere yatırım yapmayacaklarını açıklamasının da söz konusu rehberin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Atilla, bu kriterlere önem verdiklerini ifade eden üç binden fazla yatırımcı tarafından yönetilen varlıkların toplam tutarının da 2020 yılı Mart ayı itibarıyla 100 trilyon doları aştığını belirtti.

"Gelecekte Var Olmak" temasıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Rehberi, şirketlerin küresel yatırım akımlarından pay alabilmesine katkı sağlayabilecek güncel bir kılavuz olma özelliğini taşıyor. Rehberde; 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilir yatırım ve yöntemleri, sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerine entegre edilmesi ve sağlayacağı katkılar, uluslararası raporlama çerçeveleri ve rapor hazırlamada temel prensipler hakkında verilen bilgilerin yanı sıra çevresel ve sosyal performans göstergelerine yönelik örneklere de yer veriliyor.

"Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi"; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında şirketlere bir yol haritası sunuyor, bu konularda şirketlerden aksiyon ve buna ilişkin bilgi bekleyen yatırımcıların beklentilerini karşılamak ve böylece yatırım çekmelerine yardımcı olmak için dikkat etmeleri gereken hususları ve yapmaları gereken çalışmalar ile raporlamaları ortaya koyuyor. Şirketlerin bu rehberdeki çalışmaları yapmaları uluslararası yatırım çekme açısından önem arz ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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