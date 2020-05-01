Borsa İstanbul'dan nisanda son 15 ayın en iyi performansı
01.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:05
Koronavirüs salgını sonrası şubat ve mart ayında sert düşen BIST 100 endeksi, nisanda küresel ve yerel bazda alınan önlemlerin etkisiyle yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi.
Koronavirüs salgını sonrası şubat ve mart ayında sert düşen BIST 100 endeksi, nisanda küresel ve yerel bazda alınan önlemlerin etkisiyle yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi.
Kaynak: Dunya.com