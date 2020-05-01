Borsa İstanbul'dan nisanda son 15 ayın en iyi performansı

Koronavirüs salgını sonrası şubat ve mart ayında sert düşen BIST 100 endeksi, nisanda küresel ve yerel bazda alınan önlemlerin etkisiyle yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi.