Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği Borsa İstanbul AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ'nin konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek istiyorsanız, sorularınıza da yanıt bulabileceğiniz bu interaktif eğitim tam size göre." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimler, ücretsiz ve genel katılıma açık bir şekilde düzenleniyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, "https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu" bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Toplam süresi 30 ila 45 dakika arasında değişen eğitimler, 2-24 Temmuz döneminde gerçekleştirilecek.

İçerik, süre ve tarihlerine göre düzenlenecek eğitimler şöyle:

İçerik Tarih Süre (dk) Borsa İstanbul'un Tanıtımı 2 Temmuz 30 Kotasyon, Halka Arz ve Borsada İşlem Görme 3 Temmuz 45 Pay Piyasası 7 Temmuz 45 Borçlanma Araçları Piyasası 8 Temmuz 45 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 10 Temmuz 45 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 14 Temmuz 30 Endeksler ve Sermaye Artırımı 16 Temmuz 45 Denetim ve Gözetim 17 Temmuz 45 Takas İstanbul 22 Temmuz 45 Merkezi Kayıt İstanbul 24 Temmuz 45

Kaynak: AA