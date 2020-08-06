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Borsa İstanbul'dan dolar vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin düzenleme

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16'ya çıkarma kararı aldı.

Borsa İstanbul'dan dolar vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin düzenleme
06.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:10

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16'ya çıkarma kararı aldı.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruda, VİOP'ta yarından itibaren, dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde işlem gören vade sayısının 16 aya çıkarılacağı kaydedildi.

VİOP'ta halen dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinin, vade döngü aylarının şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık olduğu, içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk 3 döngü ayı ve aynı yılın aralık ayı olmak üzere toplam 6 vade ayında işlem gördüğü kaydedildi.

6 vade ayını tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının aralık vadeli işlem sözleşmelerinin de ayrıca işleme açıldığı anımsatılan duyuruda, "Yapılan değerlendirme sonucunda 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve takip eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, döviz kuru pozisyonlarını hedge etmek (dalgalanmalardan korunmak) isteyen kişi ve kurumların VİOP'ta dolar/TL sözleşmelerini kullanabildiğini, vade sayısının artmasının bu yatırımcılara esneklik sağlayacağını kaydetti.

Döviz kuruna ilişkin koruma amaçlı işlemlerde planlama ve esnekliğin önemli olduğuna işaret eden analistler, artan vade sayılarının bu alanda işlem hacmi ve derinliği de artırabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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