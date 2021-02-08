Borsa İstanbul'dan aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek

Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Borsa İstanbul sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, finansal okuryazarlığı güçlendirmek ve yatırımcılarını bilgilendirmek için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Hazırladığı broşürler ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar aracılığıyla yatırımcıları sürekli bilgilendiren Borsa İstanbul, yatırım kararı alanlara sosyal medyadan tanımadıkları kişilerden duydukları ile değil, mutlaka aracı kurumların tavsiyeleri ile ilerlemeleri uyarısında bulunuyor. Bu doğrultuda Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile iş birliği içerisinde yeni bir program başlattı.

Programla ilgili bilgi veren Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Yatırımcılarımızın doğru bilgiye erişmesi noktasında aracı kurumlarımıza büyük görev düşüyor. İyi bir araştırma raporunun deneyimli bir analistin uzun süren emeği ile ortaya çıktığını, zor ve maliyetli bir süreç olduğunu, bu nedenle ister istemez nispeten sınırlı sayıda hisseye odaklanıldığını biliyoruz. Bireysel yatırımcılarımız çoğaldıkça daha fazla şirketi kapsayan araştırma raporlarının yayınlanması doğru yatırım kararları ve sağlıklı fiyatlamalar açısından çok büyük önem arz ediyor. Borsamızın likiditesi arttıkça kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın alternatifleri de genişliyor. Bu değerlendirmeler ışığında; TSPB'nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı