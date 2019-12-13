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Borsa İstanbul'da üniversite buluşmaları devam ediyor

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

13.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:56
Borsa İstanbul'da üniversite buluşmaları devam ediyor

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı, 'da gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, 'nin farklı şehirlerindeki 11 üniversitede öğrenim gören 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı

seminerde Kişisel Gelecek Tasarımcısı Kamil Kasacı sermaye piyasası ve kariyer planlaması sunumları

yaptı.


Sunumların ardından öğrencilere hitap eden Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, öğrencileri Borsa İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu

memnuniyeti belirtti.

Atilla, "Türkiye'nin geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız, sizlerin ilerde bu

kürsüde veya mutlaka iyi yerlerde olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Program kapsamında Borsa İstanbul seans salonunu ziyaret eden öğrencilere, piyasanın gelişimi ve

işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA
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