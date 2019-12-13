Borsa İstanbul'da üniversite buluşmaları devam ediyor
Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.
Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul açıklamasına göre, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 11 üniversitede öğrenim gören 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı
seminerde Kişisel Gelecek Tasarımcısı Kamil Kasacı sermaye piyasası ve kariyer planlaması sunumları
yaptı.
Sunumların ardından öğrencilere hitap eden Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, öğrencileri Borsa İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti belirtti.
Atilla, "Türkiye'nin geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız, sizlerin ilerde bu
kürsüde veya mutlaka iyi yerlerde olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Program kapsamında Borsa İstanbul seans salonunu ziyaret eden öğrencilere, piyasanın gelişimi ve
işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.