Borsa İstanbul'da, pay vadeli işlem sözleşmelerinde rekor işlem hacmi Borsa İstanbul AŞ pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün günlük işlem hacmi 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul AŞ pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün günlük işlem hacmi 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ'nin pay vadeli işlem sözleşmelerinde bugün 5 milyar 889 milyon 932 bin 918 TL'lik günlük işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA