Borsa İstanbul'da küresel piyasalardaki risk iştahındaki düşüşe bağlı olarak satıcılı görünüm devam ediyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sabah, Güncel

Borsa İstanbul'da küresel piyasalardaki risk iştahındaki düşüşe bağlı olarak satıcılı görünüm devam ediyor.

19.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:36
Borsa İstanbul'da küresel piyasalardaki risk iştahındaki düşüşe bağlı olarak satıcılı görünüm devam ediyor.

Dün Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı ise 191'e yükseldi. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından ekonomiye destek paketini açıkladı, salgının ekonomik etkilerini bertaraf edebilmek adına 100 milyar liralık kaynak ayırıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde yurt dışı piyasalarda risk iştahındaki düşüşe paralel olarak satıcılı bir görünüm hâkim. Asya piyasaları genel olarak satış baskısı altında kalırken, ABD vadelileri negatif bir görünüm sergilemeyi sürdürüyor. BIST100 endeksinin de güne satıcılı bir şekilde başlaması beklenebilir. Koronavirüs salgını kaynaklı haberler gündemde kalmayı sürdürecek .

USDTRY…TCMB'nin politika faizini olağanüstü toplanarak 100 baz puan indirmesi sonrasında Dolar TL kurundaki yükseliş eğilimi devam etti. Dün TCMB 1 ay vadeli 1 milyar Dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açarken, dolarak yönelik global talebin güçlü olması kurdaki gerilemenin sınırlı kalmasına yol açıyor. Dolar TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.50 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY…Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler gelişen piyasa ülkeleri para birimleri üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Euro TL kuru sabah saatlerinde 7.10 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD…Dolar endeksi 2017 yılının ardından ilk kez 100 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar rezerv para konumu ve artan dolar likiditesi ihtiyacı nedeniyle global bazda değer kazanmaya devam ediyor. Parite koronavirüs salgının yarattığı resesyon korkusuyla birlikte 1.09 seviyesinin altına gerilerken, Avrupa Merkez Bankası olağanüstü toplanarak 750 milyar Euro tutarında yeni bir varlık alım programı açıkladı.

XAUUSD…Likidite gerilimi devam ettikçe yatırımcılar ellerindeki bütün varlıkları nakde çevirme konusunda kararlı görünüyor. Altının ons fiyatı hükümetlerin ve merkez bankalarının koronavirüs salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için daha agresif adımlara yönelmesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti. 1500 $ seviyesinin altına sarkan altının ons fiyatında yüksek volatilite devam ediyor.

GLDGR…Altının gram fiyatında ons altındaki ve Dolar TL kurundaki harekete bağlı olarak oldukça yüksek volatilite gözlemleniyor. Gün içerisinde 312 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın 309 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT… Haftaya 32 $'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 27.7 $'a kadar gerileyerek son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Koronavirüs salgınının global bazda yarattığı belirsizlik ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki restleşme petrol fiyatlarının gerilemesine neden olmaya devam ediyor.

S&P500…ABD hisse senedi piyasalarında koronavirüs salgını endişeleriyle beraber çöküş devam ediyor. Helikopter para, FED'in parasal genişleme operasyonları, Trump yönetiminin ekonomiye destek paketlerinin hiç biri piyasaların ateşini düşürebilmiş değil. Küresel hisse senedi piyasaları satış baskısı altında kalırken ABD hisse senedi piyasası vadelilerindeki satış baskısı sabah saatlerinde de devam ediyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

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