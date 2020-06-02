HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Borsa İstanbul'da iyimserlik güç kazanıyor"

Yeni güne yüzde 0.49 artışla 107 bin 787 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, öğleye doğru kazanımlarını artırarak 108 bin puanın da üzerinde hareket ediyor.

02.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:13

Yeni güne yüzde 0.49 artışla 107 bin 787 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, öğleye doğru kazanımlarını artırarak 108 bin puanın da üzerinde hareket ediyor. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.42, BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.45 artıdaydı.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, küresel piyasalarda risklere karşın iyimserliğin arttığına işaret ederek, "Borsa İstanbul'da iyimserlik güç kazanıyor."

Endeksin teknik görünümünün uzun süredir olduğu gibi pozitif sinyaller vermeye devam ettiğinin altını çizen Akyol, "Bu noktada geçtiğimiz haftaki yükselişlerde aşılamayan 106 binin üzerinde kapanış yapılmasını son derece pozitif buluyoruz. Diğer taraftan kısa vadeli teknik göstergelerin yavaş yavaş aşırı alıma işaret eden bölgeye yaklaşmış olması ise dikkat çekiyor. Bu durum kar satışı riskine kapı açsa da henüz geri dönüşe işaret eden güçlü bir sinyal oluşmuş değil. Kaldı ki, olası geri çekilmelerin 106 binin üzerinde karşılanması durumunda yukarı yönlü trendin korunacağını düşünüyoruz" dedi ve küresel piyasalar ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD-Çin gerilimi ticaret anlaşmasını etkilemeden yatışırken yatırımcıların ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik sürece odaklanması varlık fiyatlarının küresel ölçekte iyimser sayılabilecek bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Trump'ın ABD'deki protestoları sona erdirmek için daha fazla güç kullanılabileceğine yönelik söylemleri gerilimi artırıp moral bozsa da şimdilik genele yayılan büyük ölçekli bir etki oluşmuş değil. Bu noktada, protestoların daha çok değerli metallerde dalgalanmaya yol açtığını görüyoruz. Veriler ise yılın en zayıf çeyreğinde bulunmamız nedeniyle zayıf bir tablo ortaya koymaya devam ediyor. Ancak büyük resme baktığımızda ekonomilerde büyümenin beklendiği üçüncü çeyreğe doğru yol alıyor olmamızın risk iştahını canlı tutacak bir unsur olduğuna inanıyoruz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Ekonomi
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Ekonomi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Ekonomi
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Ekonomi
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Cem Yılmaz Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Beşiktaş
Şu an buradasınız: "Borsa İstanbul'da iyimserlik güç kazanıyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:16:55. #1.15#
title