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Borsa İstanbul'da gong Rainbow Polikarbonat için çaldı

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da gong Rainbow Polikarbonat için çaldı

Rainbow Polikarbonat, toplam 118 milyon lira hasılat ve 240 bin yatırımcıyla halka arz edildi.

İSTANBUL (AA) - Rainbow Polikarbonat, toplam 118 milyon lira hasılat ve 240 bin yatırımcıyla halka arz edildi.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Rainbow'un, kapasitesini büyüten, üretim hatlarını genişleten, yatırım yapan, ihracat yapan başarılı bir şirket olduğunu belirterek, şirketin, sermayesinin yüzde 40'ı gibi yüksek bir oranını halka açarak yatırımcılarla buluştuğunu söyledi.

Ergun, Rainbow'un halka arz gelirini yatırımlarında kullanacağını, böylece büyümesinin finansmanını sermaye piyasalarından sağlamış olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Borsamıza bu sene İstanbul dışından, ülkemizin çok farklı şehirlerinden şirketler geldi. Örneğin, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize gibi ülkemizin farklı şehirlerinden şirketlerimizin borsamıza geliyor olması, sermaye piyasaları açısından çok değerli bir fotoğraf. Bu nedenle, Buradan ülkemizin her bir şehrini temsil eden tüm sanayi ve ticaret odalarına sesleniyorum. Şehirlerinizdeki şirketlere, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan faydalanabilmeleri için destek verin. Biz borsa olarak sanayi ve ticaret odalarına destek vermeye ve iş birliği yapmaya hazırız."

Rainbow Polikarbonat'ın toplam 118 milyon TL hasılat ve 240 bin yatırımcıyla başarılı bir halka arzının gerçekleştiğini bildiren Ergun, "Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. Rainbow Polikarbonat'a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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