Borsa İstanbul'da gong, Papilon Savunma için çaldı
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Kendi yatırımcımızı işe dahil eder, yerli, yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcı çeşitliliği sağlarsak Finans Merkezi olma iddiamızı sürdürebiliriz." dedi.
06.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:03
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Kendi yatırımcımızı işe dahil eder, yerli, yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcı çeşitliliği sağlarsak Finans Merkezi olma iddiamızı sürdürebiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com