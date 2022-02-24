Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Dap Gayrimenkul Geliştirme hisseleri, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başladı.

Dap Gayrimenkul'ün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Dap Yapı'nın, büyümesini ve karlılığını Borsa İstanbul aracılığıyla yatırımcıları ile paylaşmak üzere bugün hayırlı bir yola çıktığını söyledi.

Halka açılmanın, bir şirketin uzun vadeli gelişiminin sağlam bir temelini oluşturduğunu ve güçlü büyümenin yeni bir aşamasının başlangıcını temsil ettiğini dile getiren Ergun, arz sayesinde önemli bir finansman kaynağı olan sermaye piyasalarına sürekli olarak erişimi ifade ettiğini bildirdi.

Ergun, şirketlere destek olabilmek için çalışma modellerini değiştirdiklerini; artık sadece şirketin başvurusunu değerlendiren bir borsa olmadıklarını kaydederek, başvuru öncesinde, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında ne sıkıntıları varsa çözdüklerini, her aşamada şirketlere destek verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin kalkınmasının sermaye piyasaları yoluyla olacağına inandıklarını, bunun için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Ergun, şirketleri büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için Borsa İstanbul'a davet etti.

Ergun, "Dap Yapı, yaklaşık 555 milyon TL'lik halka arz tutarı ve 45 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Dap Gayrimenkul, tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı"

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise 41 yıldır nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler ürettiğini belirterek, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grup olduklarını söyledi.

Halka arzını gerçekleştirdikleri Dap Gayrimenkul Geliştirme'nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunu dile getiren Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Türkiye'de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 binin üzerinde yeni konuta ihtiyaç var. Özetle konut ihtiyacı sürekli artıyor. Dap Gayrimenkul olarak; nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Geldiğimiz noktada tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesi tarafından da tescillenmesini istedik ve kendimize halka arz hedefi koyduk. Bugün, hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyum."

"Yatırımlara devam edeceğiz"

Ziya Yılmaz, kendileri açısından geliştirdikleri her projenin ve konut satışının başlı başına bir halka arz olduğunu belirterek, "Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. Bu noktada yatırımcılar, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmuş olacak." diye konuştu.

Yılmaz, "Türkiye için katma değer üretmeye, nitelikli konut üretmeye, konut alıcısına ve nihayetinde de hisse senedi yatırımcısına fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????