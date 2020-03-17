Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması "yukarı yönde" kaldırıldı Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.

Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranının ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranının aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA