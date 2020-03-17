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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması "yukarı yönde" kaldırıldı

Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.

17.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:50
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması

Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranının ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranının aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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