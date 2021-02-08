Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği
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Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği

08.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:40
Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği

Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, finansal okuryazarlığı güçlendirmek ve yatırımcılarını bilgilendirmek için yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi.

Hazırladığı broşürler ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar aracılığıyla yatırımcıları sürekli bilgilendiren Borsa İstanbul, yatırım kararı alanlara, "sosyal medyadan tanımadıkları kişilerden duydukları ile değil, mutlaka aracı kurumların tavsiyeleri ile ilerlemeleri" uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul, bu doğrultuda aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile iş birliği içerisinde yeni bir program başlattı.

Programla ilgili bilgi veren Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, yatırımcıların doğru bilgiye erişmesi noktasında aracı kurumlara büyük görev düştüğünü belirterek, iyi bir araştırma raporunun deneyimli bir analistin uzun süren emeği ile ortaya çıktığını, zor ve maliyetli bir süreç olduğunu, bu nedenle ister istemez nispeten sınırlı sayıda hisseye odaklanıldığını kaydetti.

Bireysel yatırımcıların çoğaldığı bu süreçte daha fazla şirketi kapsayan araştırma raporlarının yayınlanmasının doğru yatırım kararları ve sağlıklı fiyatlamalar açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Atilla, "Borsamızın likiditesi arttıkça kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın alternatifleri de genişliyor. Bu değerlendirmeler ışığında, TSPB'nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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