Borsa iPhone'ları beğenmedi, Apple Hisseleri Düştü!

S&P 500 endeksi Salı gününün ikinci yarısını rekor seviyede kapattı.

Ancak Apple Inc, yeni iPhone modellerini açıkladıktan hemen sonra hisseler düşmeye başladı.

TANITIMIN ARDINDAN HİSSELER DÜŞTÜ

Bir önceki günü 161.50 dolardan kapatan Apple hisseleri gün içinde 163.96 dolara kadar yükseldikten sonra lansmanın hemen ardından 158.77 dolara kadar indi.

APPLE HİSSELERİ GÜNÜ EKSİDE KAPATTI

Daha sonra tekrar toparlanma çabalarına girse de Apple hisselerinde günlük kayıp yüzde 0.46 oldu.

Apple, yeni iPhone modellerini büyük ses getiren bir lansmanla tanıtmış ve günün en çok konuşulan markası olmuştu.