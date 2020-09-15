Son dakika! Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika! Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,72'lik değer kazandı.

Son dakika! Borsa ilk yarıda yükseldi
15.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:35

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,72'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,72'lik değer kazandı. Endeks 7,96 puan artışla 1.115,25 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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