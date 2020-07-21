Borsa ilk yarıda yükseldi Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,93 değer kazandı. Endeks, 1.114,90 puan artışla 120 bin 395,77 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 1,08 değer kazandı.

Ayrıca endeks, günün ilk yarısında 120 bin 585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA