Borsa ilk yarıda yükseldi Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,76 yükseldi. Endeks, 872,60 puan artışla 116 bin 62,65 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,83 arttı.

Ayrıca; BIST 100 endeksi, ilk yarıda 116 bin 233,32 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA