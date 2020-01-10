Borsa ilk yarıda yükseldi

10.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:25

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,29 arttı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29 arttı. Endeks, 344,18 puanlık artışla 118 bin 334 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Ayrıca endeks ilk yarıda 14 Mart 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviye olan 118.669,24 puanı gördü. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA