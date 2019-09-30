Borsa ilk yarıda yükseldi

30.09.2019 13:42

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,27'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,27'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 288,20 puanlık artışla 102 bin 440 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,11 yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA