Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 585,94 puanlık artışla 95 bin 417 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi de 0,56 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri