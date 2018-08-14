Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.203 puanlık artışla 93 bin 888 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 3,79, holding endeksi de 1,20 değer kazandı. - İSTANBUL